اردول: هذه بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية

تشرفت بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ضمن (48) حزب وحركة على ميثاق السودان ، والتي تعتبر رؤية للقوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية ، هذه بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية بعد 15 ابريل . اردول

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