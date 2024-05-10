في إطار إهتمام رئاسة الشرطة بمنسوبيها وانفاذاً لمقرراتها الداعمة لتوفيق أوضاع الوافدين إلتقى اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف بقاعة رئاسة الشرطة اليوم بالضباط الوافدين للولاية بحضور مدير دائرة الشؤون العامة ومدير دائرة الطواريء والعمليات وعدد من الضباط بشرطة الولاية. مدير شرطة الولاية أكد على أنه وفور إستلامه لمهام شرطة الولاية وضع في إعتباره توفيق أوضاع الضباط وضباط الصف الوافدين وتسخير الإمكانيات المتاحة لدمجهم بقوة شرطة الولاية وإنخراطهم في العمل للمساهمة في تأمين الولاية من كافة المهددات الأمنية من خلال دمجهم في مختلف الإدارات بالولاية خاصة إدارات المباحث الجنائية والمركزية والشرطة الأمنية يذكر ان اللقاء وجد إستحسان وقبول وسط الضباط وضباط الصف بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة ولاية القضارف يجتمع بالضباط الوافدين من الولايات المتاثرة بالحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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