بالصور.. معتز برشم يتوج بلقب تحدي الجاذبية للوثب العالي

توج بطل قطر الاولمبي معتز برشم بلقب النسخة الاولى من بطولة تحدي الجاذبية في الوثب العالي والتي اقيمت مساء امس على ارضية المسرح الروماني في كتارا بمشاركة افضل 12 مصنفا على المستوى الدولي من ابطال الاولمبياد والعالم، وحقق الصقر الذهبي ارتفاعا قدره 2.31 متر في اولى المحاولات ليضمن بذلك الميدالية الذهبية وكأس البطولة، بينما حل الكوري الجنوبي وو سانغيوك في المركز الثاني بارتفاع 2.31 مع افضلية المحاولات لبرشم، فيما آل المركز الثالث للامريكي جافولين هاريسون الذي حقق ارتفاعا قدره 2.28 متر.

وعقب انتهاء المنافسات قام سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة بتتويج برشم بالميدالية الذهبية وكأس البطولة بينما قام سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية القطرية بتتويج الكوري الجنوبي صاحب المركز الثاني بالميدالية الفضية، وقام محمد عيسى الفضالة بتتويج الامريكي جافولين هاريسون صاحب المركز.

اشاد محمد عيسى الفضالة بالنجاح الباهر للنسخة الاولى من تحدي الجاذبية منوها بالاداء العالي لأبطال الوثب العالي الذين قدموا مستويات اولمبية في هذا التحدي وقال الفضالة في تصريحات صحفية عقب تتويج الفائزين “نبارك لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الاولمبية القطرية ولسعادة جاسم بن راشد البوعينين امين السر العام وكافة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد القطري لالعاب القوى هذا النجاح التنظيمي الباهر لاول نسخة من بطولة تحدي الجاذبية، كما نهنئ انفسنا ونبارك لبطلنا الصقر الذهبي حصوله على لقب البطولة وهذا ان دل على شيء فهو يدل على معدنه الاصيل وحرصه المتواصل على رفع الراية الوطنية عاليا في مختلف البطولات العالمية والاولمبية”.وتابع “نشكر كل من حضر وساهم في تنظيم هذا الحدث وعلى رأسهم هيئة قطر للسياحة ومؤسسة الحي الثقافي كتارا، حيث برهنا للعالم اننا قادرون على استضافة وتنظيم اكبر البطولات وفقا لاعلى المعايير التنظيمية، حيث عمل الجميع باخلاص وتفان وهذه عوايد شباب قطر”.

ابدى خليفة عبدالملك مدير المنتخبات بالاتحاد القطري لالعاب القوى ومدير البطولة سعادته البالغة بنجاح تحدي الجاذبية للوثب العالي وقال “الفكرة تحولت الى واقع ملموس بفضل تضافر جهود الجميع تحت قيادة رئيس الاتحاد القطري لالعاب القوى اخي محمد عيسى الفضالة”.

واضاف “المستويات الفنية كانت عالية للغاية وهي تضاهي منافسات الاولمبياد لا سيما وانها جمعت نخبة من ابرز المصنفين الاوائل في مسابقة الوثب العالي على المستوى الدولي من حملة الميداليات الذهبية الاولمبية والعالمية، كما ان الاجواء الجماهيرية المميزة بالمسرح الروماني في كتارا اسهمت بدورها في انجاح الحدث واخراجه بالصورة التي تليق بدولة قطر”.

وتابع عبدالملك “إقامة البطولة في المسرح الروماني تسهم في احداث نقلة نوعية للوثب العالي الذي نتطلع لترسيخه كثقافة بوجود الأيقونة معتز برشم، وبدورنا لن تتوقف عند هذا الحد وسنعمل على تطوير هذه المبادرة باستمرار لضمان اعلى درجات التميز والنجاح لها في المستقبل”.

اعرب بطلنا العالمي معتز برشم عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي الجاذبية مشيرا الى ان النجاح الكبير للنسخة الاولى من البطولة تنظيميا وجماهيريا وفنيا يزيد من شعوره بالفخر وقال برشم في تصريحات صحفية: سعادتي لا توصف بنجاح الفكرة والحضور الجماهيري حيث شهدت منافسات النسخة الأولى مستوى مميزا جدا، وبالنسبة لي حققت افضل رقم في هذا الموسم وهو حافز لي من اجل تحقيق المزيد في قادم الاتحقاقات وعلى رأسها دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024″.

واعتبر برشم أن انتقال الوثب العالي من الملعب للمسرح يعزز انتظاراتنا للمستقبل الذي سيكون له ابطال جدد في ثقافة الوثب العالي.

واختتم البطل العالمي والاولمبي حديثه موجها الشكر الى الاتحاد القطري لالعاب القوى وكل من ساهم في انجاح هذه المبادرة الرائدة التي تتطلع للعالمية.

اكد الامريكي جافولين هاريسون الحائز على الميدالية البرونزية بتحدي الجاذبية ان هذه البطولة ترسخ القيمة الكبيرة التي يحظى بها معتز برشم في رياضة ام الالعاب العالمية مشيدا بالاجواء المميزة التي شهدها المسرح الروماني بكتارا وقال “اعجبتني فكرة هذه البطولة، وانا سعيد للغاية بالعقلية الاحترافية لمعتز برشم الذي يؤكد مجددا انه شخص استثنائي على كافة المستويات”.واضاف “أنا سعيد للغاية بتحقيق الميدالية البرونزية والمركز الثالث واعتبر هذه البطولة افضل اعداد لدورة الالعاب الاولمبية القادمة في باريس 2024، كما ان هذه التجربة المميزة ستكون لها قيمتها الفنية على الوثب العالي في المستقبل القريب”.

الشرق القطرية