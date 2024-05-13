عادت الفتاة السودانية “إسلام” والتي كانت قد شغلت الرأي العام بالسودان قبل سنوات بقضيتها الشهيرة, لإثارة الجدل من جديد.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن “إسلام” كانت قد تزوجت وهربت مع زوجها دون علم أسرتها ووالدها في ديسمبر من العام 2020.
الفتاة صاحبة القصة المثيرة في ذلك الوقت كانت قد تزوجت مع شاب من دولة جنوب السودان وهربت معه وسط غضب والدها وأسرتها, ظهرت في مقطع حديث من مسقط رأس زوجها بدولة جنوب السودان.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد جاء ظهور “إحسان” عبر مقطع فيديو مع زوجها وهما يتناقشان مع أحد المعارضين لقوات الدعم السريع.
إحسان, فاجأت الجميع بتصديها للرجل ومساندتها لقوات الدعم السريع بقوة هي وزوجها للدرجة التي جعلتها تؤكد أن اسمها (إحسان دقلو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفتاة السودانية “إحسان” التي شغلت الرأي العام قبل سنوات بهروبها وزواجها دون موافقة أهلها تعود لإثارة الجدل من جديد وتعلن مساندتها لقوات الدعم السريع: (اسمي اسلام دقلو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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