غرفة عمليات الموسم الشتوى تستعد للموسم الصيفي بمساحة650 الف فدان

ترأس مهندس صلاح الدين المامون رئيس دائرة الزراعة والري والغابات بولاية نهر النيل الاجتماع الاول لغرفة عمليات الموسم الشتوي للعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م المنعقد بالقاعه الصغرى برئاسة الدائرة حيث ناقش الاجتماع الموقف الزراعي للموسم الصيفي المتاخر بحضور مدراء الادارات العامة والمتخصصة بالدائرة ومدراء الزراعة بالمحليات ومدير الشركة العربية لانتاج البذور مهندس مدثر حسين وتم التداول حول موقف حصاد الموسم الشتوى بالمحليات بجانب مناقشة خطة الصيفي بشقية المبكر والمتأخر.

وابتدر رئيس دائرة الزراعة مهندس المامون حديثه باشادة حكومة ولاية نهر النيل بالنجاح الذي حققته الوزارة خلال الموسم الشتوي . استعرض موقف حصاد المحاصيل الشتوية بكل من محليات الولاية والتي وصفها بالناجحة بنسبة ١٠٠% عدا محلية ابو حمد والتي سوف تكمل عمليات حصادها خلال هذا الاسبوع وعزا ذلك الى ظروف التمويل وتأخر التقاوي واضاف ان مؤشر الانتاجية بالنسبة للقمح تتراوح مابين ١٥ ال ٢٠ جوال للفدان.

وعلى صعيد الموسم الصيفى اشار المامون الى ان وزارته قد افلحت في اعداد العدة للدخول بمساحه ٦٥٠ الف فدان منها مروي ومطري وفيضي وشهد الاجتماع مناقشة واجازة الخطتين بعد التعديل.

وامن الاجتماع على ضرورة التوسع في زراعة الذرة كمحصول امنى غذائي مع مراعاة الظروف التي تمر بها الولاية من ارتفاع في الكثافه السكانية بسبب الحرب وخروج بعض الولايات من الزراعة وادخال المشاريع الاستثمارية بعد الاتصال والتشاور والجلوس مع اصحاب المشاريع ومساعدتهم في حل المشاكل الجانبية المصاحبة.