والي غرب كردفان يعلن عن فتح المدارس الأحد القادم

أعلن والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون أحمد محمد عن فتح المدارس بجميع محليات الولاية في التاسع عشر من شهر مايو الحالي الذي يصادف يوم الأحد القادم. وقال هارون في تصريحات صحفية إن وزارة التربية بالولاية أكملت استعداداتها لذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وأولياء الأمور مبينا أن فتح المدارس يشمل جميع المراحل الدراسية . وأضاف هرون أن أبناء النازحين من داخل وخارج الولاية سيتم استيعابهم ضمن أبناء الولاية ودون أي رسوم دراسية. واكد الوالي التزام حكومته بدفع مرتبات العاملين بالتعليم بمافي ذلك المتأخرات حال انسياب موارد الولاية المالية من المركز مشيداً بصبر ومثابرة المعلمين من أجل رسالتهم تجاه التلاميذ والطلاب ودعاهم لتفهم ظروف الولاية التي تأثرت بالحرب كثيرا. وقال والي غرب كردفان أن ثلاث من المحليات تعاني من الهشاشة الأمنية بسبب مليشيا الدعم السريع المتمردة مما أثر على الحركة الطبيعية بينها وبقية المحليات إلا أن الحياة تسير بشكل شبه طبيعي. وحيا هرون صمود القوات المسلحة في وجه المليشيا وانتصاراتها الكبيرة بمساندة المقاومة الشعبية كما أعرب عن تقديره للهجانة بالأبيض واستبسالها من أجل الوطن والمواطن . وأكد هارون وقفة مواطن الولاية مع القوات المسلحة ودعمها لها للتصدي للمليشيا المتمردة ودحرها تماما. سونا

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