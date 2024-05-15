اطلعت بشكل عام على مقالة كتبها بابكر فيصل عن تقييم لميثاق السودان الذي وقعته عدداً من القوى السياسية في القاهرة في الأسبوع الماضي ، لا اريد التعليق على تعليقه ولكن هل صحيح بابكر فيصل مازال لديه نفس ليتحدث عن السياسة!!!؟ بعد مقولته الشهيرة (البديل للاتفاق الإطاري هو الحرب ) ما هو خلينا نخلص من حربكم بديل الإطاري هذا ونلم ما تبقى لنا من روح حتى ننتظر روشتتكم القادمة والتي ستكون اما هي او القيامة طوالي، واحدة واحدة يا نبي الدمار عليك الله.
مبارك اردول
كانت هذه تفاصيل خبر هل صحيح بابكر فيصل مازال لديه نفس ليتحدث عن السياسة!!!؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.