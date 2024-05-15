اطلعت بشكل عام على مقالة كتبها بابكر فيصل عن تقييم لميثاق السودان الذي وقعته عدداً من القوى السياسية في القاهرة في الأسبوع الماضي ، لا اريد التعليق على تعليقه ولكن هل صحيح بابكر فيصل مازال لديه نفس ليتحدث عن السياسة!!!؟ بعد مقولته الشهيرة (البديل للاتفاق الإطاري هو الحرب ) ما هو خلينا نخلص من حربكم بديل الإطاري هذا ونلم ما تبقى لنا من روح حتى ننتظر روشتتكم القادمة والتي ستكون اما هي او القيامة طوالي، واحدة واحدة يا نبي الدمار عليك الله.

مبارك اردول