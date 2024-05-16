الشرطة والمحلية بكسلا عمل متناغم ومنسق

أكد العميد شرطة إبراهيم عبد الله محمد طاهر مدير شرطة ولاية كسلا المكلف أن الشرطة عبر إداراتها المتخصصة تعتبر الساعد الأيمن لمحلية كسلا فيما يختص بتحقيق الأمن والسلم المجتمعي والسلامة المرورية. جاء ذلك لدى إشرافه اليوم على أعمال نظافة الطرق وإزالة التشوهات من خلال حملة نوعية مزدوجة بين إدارة المرور ومحلية كسلا.

العقيد شرطة بابكر النور إبراهيم مدير مرور ولاية كسلا راعي المشروع أبان أن الحملة شاملة من خلال نظافة الطرق وإزالة الأتربة عنها مما يساعد في توسعتها ويمكِّن شركاء الطريق من استخدام الطرق بسهولة ويسر ، مشيرا إلى أن الحملة صاحبتها حملة ضبط وإزالة لدلالة المواتر من قلب السوق باعتبار الدلالة واحدة من أشكال التشوه بالمدينة.

الرائد شرطة (حقوقي) سامح عبد الواحد أحمد البشير رئيس قسم مرور محلية كسلا المكلف أكد حجم التنسيق العالي بين قسم مرور محلية كسلا ومحلية كسلا؛ الشيء الذي أوجد مساحات عطاء للمواطن على أرض الواقع، وأعلن عن استمرارية العمل المشترك بينه والمحلية وفق خطة ممرحلة ومتكاملة لبلوغ المرتجى وهو تحقيق السلامة المرورية لمواطن كسلا.

الضابط الإداري عماد جبريل مدير تنفيذي تنظيم الأسواق والمخالفات أعرب عن شكره لشرطة ولاية كسلا بصورة عامة ومرور كسلا بصورة خاصة لمجهوداتهم في تحقيق الأمن والسلامة المجتمعيه وكشف الوجه المشرق للوريفة من خلال إزالة التشوهات عن الطرق، مبيناً أن هذا الكسب يحسب لشرطة ولاية كسلا وإدارة المرور.