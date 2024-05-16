كباشي إلى جوبا من جديد

توجه عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين. الجزيرة – السودان

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