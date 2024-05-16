تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني الشاب أحمد محمد عوض, وهو يقف مع الحسناء المصرية “خلود”. وكانت “خلود”, المعروفة بحبها للفن السوداني قد خطفت الأضواء خلال مشاركاتها وحضورها الفاعل للحفلات السودانية بالقاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل الفنان الملقب بالعميد في الحسناء المصرية قائلاً: (خلود دي زولتنا وحبيبتنا ونجمتنا وبنحبها جداً). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة مثل تعليق أحد ناشري المقطع والذي قال: (انبراش قدام النور والجمهور). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.