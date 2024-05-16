العجيرب: أُجبرت على الزواج من «جيكره» في «آخر موديل»!

النجم الكوميدي خالد العجيرب من الفنانين الذين سمحت لهم وزارة الإعلام بالتمثيل مجددا بعد أن تم منعهم من العمل في الكويت من قبل بسبب مشاركتهم في مسلسل «زوجة واحد لا تكفي»، الذي عرض رمضان الماضي، حيث وقع العجيرب على تعهد بعدم تصويره أي عمل خارج البلاد، إلا بعد أخذ الموافقة من الوزارة. عن هذا الموضوع وأخبار أخرى تحدث العجيرب لـ «الأنباء» قائلا: الحمد لله انتهت المشكلة على خير، ووزارة الاعلام هي بيتنا الثاني ومسؤولوها هم إخواننا الكبار.وحول تواجده في مسرحية «الأول من نوعه» في نفس يوم تصريح «الإعلام» له بالعمل في الكويت،

رد: تصادف هذا اليوم مع عيد ميلاد حبيبي واخوي النجم خالد المظفر الذي طلب مني ان اتواجد للاحتفال معه ومع الجمهور بهذه المناسبة، وهذا الشيء اسعدني اكيد وخالد فنان ونجم محبوب من الجميع وان شاء الله تجمعنا اعمال مقبلة.وعن الاصداء التي حققتها مسرحيته الحالية «آخر موديل» من تأليف محمد الكندري وإخراج شهاب حاجية في اولى تجاربه بالإخراج، قال: الاصداء كانت اكثر من رائعة بداية من عرضها في مملكة البحرين فترة عيد الفطر الماضي ثم تقديمها مرتين في الأحساء، وحاليا نستعد لعرضها في الدمام، ومستمرون بعرضها عقب ذلك من خلال جولة خليجية.اما عن قصة المسرحية، فقال العجيرب: احداثها تدور في اطار اجتماعي كوميدي حول قصة جد يترك وصية كتبها قبل وفاته، وهي أن الميراث لن يتم تقسيمه الا بزواج أولاد ابنه من بنات عمتهم حتى لا تخرج الثروة خارج الأسرة، والمشكلة ان البنات «جياكر»، ومع مرور الأحداث يقتنع الاحفاد بالزواج ليتم حل مشاكلهم وديونهم وتطبيق الوصية من أجل توديع الفقر، إلى ان يحدث لهم ما لا تحمد عقباه، بسبب الطمع والجشع، فالمسرحية تعتمد على كوميديا الموقف.

الأنباء الكويتية