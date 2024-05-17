مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد الارتكازات

إنفاذاً لتوجيهات السيد المدير العام لقوات الشرطة فريق شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين وحرصاً على أمن وسلامة المواطن وإنفاذاً لحكم القانون وبسطاً لهيبة الدولة تفقد اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف برفقة السيد عميد شرطة /معتصم محمود أحمد مدير شرطة بلدية القضارف جميع الارتكازات. بالولاية وتأتي هذه الخطوة عقب وضع خطة شاملة لتأمين الولاية والوقوف على جاهزية واستعداد قوات الشرطة وتوفير كافة معينات العمل وتذليل كافة العقبات لتأدية واجباتهم على أكمل وجه. اللواء شرطة /عصام الدين محجوب أكد تسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في بسط أمن وسلامة المواطن وأن قوات شرطة ولاية القضارف ستظل دائماً سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الولاية، مؤكداً الوقوف دائماً مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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