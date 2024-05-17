شاهد بالفيديو.. تاجر خشب سوداني يرمي أموال “طائلة” من النقطة على الفنانة مرورة الدولية وهو “متربع” على “كرسي” جوار المسرح وساخرون: (دا الكلام الجاب لينا الحرب والضرب وبيوت تنخرب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الضجة مروة الدولية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي قيل أن تاريخه يعود لما قبل الحرب, المطربة وهي تغني في حفل خاص.

وتفاجأ المتابعون برجل وهو جالس و”متربع” على كرسي جوار المسرح الذي كانت تغني فيه الدولية, والتي عرفته خلال مدحها له بأنه تاجر “خشب”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من الأموال الطائلة التي رماها الرجل على المطربة, حيث كتب أحدهم: (دا الكلام الجاب لينا الحرب والضرب وبيوت تنخرب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)