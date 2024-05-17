تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باعجاب كبير مقطع فيديو حظي بتفاعلات كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو ينجح وبتجربة عبقرية في استخراج مياه الشرب بعد انقطاع خدمتي الكهرباء والماء بالمنطقة التي يسكن فيها بسبب الحرب. وأستخدم الدكتور الشاب كما كان يناديه مصور المقطع, باستخدام “العجلة” لمساعدة “موتور” الكهرباء على “ضخ” المياه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أشاد المعلقين بعبقرية الرجل, حيث كتبوا على المقطع: “المعاناة تولد الإبداع”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “المعاناة تولد الإبداع” بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً “العجلة” كموتور كهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.