الندم على ما فات!

«برونى وير» كانت ممرضة أسترالية فى قسم الحالات الحرجة بأحد المستشفيات بالعاصمة الأسترالية سيدنى. كتبت كتابًا تضمن حكمة الحياة التى اكتسبتها خلال الفترة التى راعت المرضى فيها فى ذلك القسم. كان معظمهم يعيشون أيامهم الأخيرة أو على مشارف الموت. كانوا قد عاشوا تجارب كثيرة، وحرصت بدورها على الإنصات لهم للاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها على مدى العمر.

وخلال محاولتها للتخفيف عنهم وتسلية أوقاتهم، كانت تسألهم عن الأفعال التى ندموا عليها، ولو عاد بهم العمر لن يكرروها.

تركزت إجاباتهم دائمًا فى 5 نقاط أساسية:

أولًا: أن العمر مر سريعًا دون تحقيق أحلامهم، وأنهم يشعرون بندم شديد على ما فات، ولو عادت بهم الأيام لكانوا أشد إصرارًا على تحقيق، ولو جزء من هذه الأحلام. وقد تعلمت «برونى» منهم أن تسعى بجدية لتحقيق أحلامها لأن الشباب والصحة غير دائمين!.

ثانيًا: أدرك الرجال فى تلك المرحلة من العمر أن انغماسهم فى أعمالهم واهتمامهم بجمع المال حرمهم من الاستمتاع بأبنائهم ومراقبتهم خلال مراحل عمرية مختلفة. انصرفوا عن أسرهم وانشغلوا عنهم وبالتالى خسروا متعة مهمة من متع الحياة.. وعندما شعروا بدنو الأجل فقد المال والجاه بريقهما!.

ثالثًا: تصور البعض فى زحام الحياة أن كتمان المشاعر وعدم التعبير عنها يحميهم من الوقوع فى مشاكل، فتجاهلوا أحاسيسهم، وعاشوا حياة تقليدية مُمِلّة، وعانوا الكبت النفسى والمعنوى، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض عانوا منها طوال حياتهم. وبعد أن مرت سنوات العمر تمنوا لو كانوا أشد صدقًا مع أنفسهم، وواجهوا الرأى المخالف حتى يصلوا إلى الراحة والسلام الداخلى.

رابعًا: تحدثوا عن أهمية وجود الصديق الوفى، الذى لا تربطه بهم مصالح شخصية، وندموا على الانشغال عنه بالعمل أو الأسرة، وعلى أنهم لم يحافظوا على تلك الصداقة الحميمة، التى شعروا بأهميتها فى تلك المرحلة القاسية من العمر.

خامسًا: لم يدرك معظمهم أن السعادة هى اختيار شخصى إلا عند دنو الأجل. انشغلوا بالصراع اليومى بحثًا عن متطلبات الحياة، مما جعلهم يعيشون فى سعادة مزيفة، ويحاولون إقناع الآخرين بأنهم سعداء دون أن يكونوا كذلك.

وندم جميع مرضاها فى أيامهم الأخيرة على أنهم لم يعيشوا حياتهم بالطول وبالعرض، وعلى أنهم لم يكونوا صادقين مع أنفسهم حتى يعيشوا حياتهم بالشكل الذى يُسعدهم!.

صفية مصطفى أمين – المصري اليوم

