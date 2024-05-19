مخالف سعادتك .. مهر الفتى اسمه على دفتر الشهداء الرجال “محمد صديق”

تسعة صاعقة.. وتسعة رادعة وتسعة في قلب العدو نيرانها ساطعة وتسعة فوق من الشموخ (محمولة جوا) … تسعة يا (وداعة) ولواءو وتسعة يا (سانتيو داو) و (صديق ) المشهب في سماو .. تسعة يا الميري المحمر بالدموم وتسعة يا الجندي المكفنن بالغيوم تسعة يا مدار الرجال فوق الرجال حول النجوم … تسعة يا (عثمان) الشهيد وتسعة يا الفجر الجديد تسعة يا العشق الفريد الباقي فينا موج محبة دفقة دفقة دوام يزيد مهر الفتى اسمه على دفتر الشهداء الرجال ؛ فهذه وحدة من الجيش الجند فيها يطوون المراحل للنهايات المجيدة بقصص مبهرة أغلبها لم يكتب . رحم الله الشهيد ملازم اول محمد صديق لقد اوفيت وكفيت فما بعد بذل الروح من سعة عطاء لترسيم قناعة او رسم موقف. محمد حامد جمعة الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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