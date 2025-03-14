شاهد بالصورة والفيديو.. بالتهليل والتكبير.. الفنان طه سليمان يصل مدينة بحري ويختبر معدات الصوت التي استجلبها لخدمة مساجد المدينة

حظي مقطع فيديو متداول للفنان السوداني المعروف طه سليمان, بتفاعل كبير من قبل جمهوره ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الشهير عرف عنه خلال الحرب, وقوفه مع أهله وجيرانه والبقاء معهم رغم الظروف الصعبة التي عاشوها بسبب الحرب. وظهر الفنان الملقب بالسلطان, داخل أحد المساجد بمسقط رأسه بمدينة بحري, حيث قام باستجلاب معدات صوت جديدة لخدمة مساجد المدينة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر المطرب وهو يختبر معدات الصوت الجديدة بالتهليل والتكبير داخل المسجد مستعيناً بصوته الجميل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

