شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة

كشف شاب سوداني, في لقاء مع تيكتوكر مصري, معروف بمساعدة الناس عن معاناته الكبيرة بعد أن أصبح بلا ماوى في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الشاب أن زوجته قامت بطرده من المنزل بعد فشله في دفع إيجار الشقة التي يسكن فيها مع زوجته وطفله.

وطالب التيكتوكر ومقدم البرنامج, السودانيين, الذين يقيمون بالقاهرة بمساعدة الشاب الذي أصبح عاجز عن العمل نتيجة إصابته بكسر بعد أن حمل كيس “اسمنت”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)