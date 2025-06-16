شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مميزة مع والدتها

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, صورة حديثة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب في الإطلالة الجديدة مع والدتها في لقطة وصفها جمهور السلطانة بالجميلة والمعبرة. وكتبت هدى عربي, على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر 4 ألف شخص بعد ساعات قليلة من نشرها: (أنا ما بخاف لوم اللئيم وانا في حمى الصدر الرحيم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

