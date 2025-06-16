شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية

كشفت الفنانة السودانية الشهيرة, عن اختيارها من قبل الجامعة الأوروبية بجورجيا, لمتثيل السودان, في حفل جماهيري ضخم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت المطربة الملقبة بالسلطانة, تمثيلها للسودان, في الحفل المقام في يوم 22 يونيو الحالي. https://www.facebook.com/reel/1687064152173742 وستشارك الفنانة هدى عربي, في إحياء حفل جماهيري ضخم ضمن برنامجها السنوي للجاليات العربية كممثلة للسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

