غاب وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر عن اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بمدينة الخرطوم.

■ الوزير خالد الإعيسر غادر مدينة بورتسودان أول أمس في رحلة ستمتد لأيام سيخصص جزءًا كبيرًا منها للراحة ومراجعة الأطباء بلندن.

■ آمل ألا تطول رحلة الإعيسر، وآمل أن يأخذ قسطًا من الوقت لمراجعة تجربة الوزارة ويعود أكثر حماسًا لتقديم إضافة نوعية في ساحة الدفاع عن الوطن.

■ غاب الإعيسر عن اجتماع مجلس الوزراء، وغابت كذلك أجهزة ومواقع الإعلام المؤثرة، وكان واضحًا أنه لم يتم التخطيط لحملة إعلامية لحدث اجتماع مجلس بالخرطوم. ضاعت فرصة ثمينة لنقل الحدث بطريقة خارج الصندوق.

■ لم يكن للحكومة يوم أمس من ينطق بخطابها الرسمي، وزير إعلامها لم يكن هناك، وإن كان هناك فلن يتحدث بمخرجات ما جرى داخل قاعة مجلس الوزراء.

■ اللافت أن الوزير الإعيسر برغم غيابه كان حاضرًا بكلماته القوية من خارج الحدود.

■ آمل أن يحدد الأخ الإعيسر وجهته في المرحلة القادمة، مكانه الطليعي أن يكون حاضرًا في التعليق على الأحداث والمنافحة من أجل البلد، وهو ما بدا واضحًا أن هنالك من لا يحبذونه ولا يحبونه.

■ رحلة سعيدة للوزير الإعيسر، البلد تحتاجك، إما وزيرًا ناطقًا أو إعلاميًا حرًا بلا قيود.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد