مبابي ينقذ ريال مدريد من فخ سوسيداد رغم اللعب بـ10 لاعبين

تألق كيليان مبابي وسجل هدفاً وصنع أيضاً ليقود ريال مدريد بعشرة لاعبين للفوز 2-1 على ريال سوسيداد والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني اليوم السبت.

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع توالياً، وحافظ على العلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، كما وصل مبابي إلى 4 أهداف في 4 جولات، في صدارة هدافي الليغا.

وتقدم مبابي بهدف مبكر لريال مدريد في الدقيقة 12، ثم صنع الهدف الثاني لزميله أردا غولر في الدقيقة 44، رغم أن المدافع دين هويسن تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 32، في قرار أثار غضب المدرب تشابي ألونسو.

وقلص ميكل أويارزبال الفارق لريال سوسيداد من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد ضد داني كارفاخال في الدقيقة 56.

إلغاء هدف مبابي وطرد هويسن مدافع ريال مدريد

واعتقد ريال مدريد أنه تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، عندما استحوذ مبابي على الكرة ومرر إلى زميله غولر الذي وضع الكرة في المرمى، واحتفل مع النجم الفرنسي.

لكن تقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، وأظهرت صورة حكم الفيديو شبه الآلي صورة لمبابي يتقدم بكفته بفارق ضئيل على مدافع سوسيداد، رغم التشكيك من مشجعي ريال في قرار الحكم النهائي.

وبعد دقائق، استغل مبابي تمريرة خاطئة من دفاع سوسيداد، وانفرد بسرعته الهائلة بالمرمى وسدد كرة قوية داخل الشباك.

وتعرض ريال لضربة بطرد هويسن، للمرة الثانية منذ انتقاله من بورنموث هذا الصيف بعد طرده في كأس العالم للأندية، بعدما منع أويارزبال من الانفراد بمرمى ريال.

ورغم النقص العددي، توغل مبابي من الجانب الأيسر ومرر كرة إلى غولر ليحولها إلى داخل الشباك قبل الاستراحة، ويمنح ريال مدريد دفعة.

لكن بعد الاستراحة ضغط ريال سوسيداد بكل قوة ولمس كارفاخال الكرة بيده بعد كرة عرضية، لتحتسب ركلة جزاء نفذها أوريازابال بنجاح داخل شباك تيبو كورتوا.

وضغط ريال سوسيداد بكل قوة لإدراك التعادل، واكتفى ريال مدريد بهجمات مرتدة عن طريق مبابي دون جدوى، ولم تتغير النتيجة حتى النهاية، ليخرج ريال مدريد بانتصار ثمين.

