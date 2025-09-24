مصر تجدد دعمها للسودان والقوات المسلحة وإعادة إعمار السودان

جددت مصر موقفها الثابت والراسخ، بشأن دعم مؤسسات الدولة السودانية، وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية، وجهود الحكومة السودانية؛ من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من معاناة أبناء الشعب السوداني جراء استمرار الحرب.

والتقى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم، وذلك على هامش حضور الجانبين اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بلقاء رئيس وزراء السودان مجدداً، عقب لقائهما الأخير في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، مجدداً الإعراب عن تطلع مصر إلى أن يتحقق الاستقرار في السودان الشقيق في القريب العاجل مع الخطوات الثابتة التي تتخذها “حكومة الأمل” بقيادة الدكتور كامل إدريس لاستعادة مظاهر الحياة اليومية.

كما أشار الدكتور مدبولي إلى جهود الدولة المصرية في دعم الحكومة السودانية بمختلف المحافل الدولية، وهو ما يأتي في إطار الاتصالات التي تجرى مع أطراف “الرباعية” الخاصة بالوضع في السودان.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الدكتور مدبولي التزام مصر بدخول الدولة والشركات المصرية بقوة في مشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء السودان، مع التطلع للإسهام في تأهيل قطاعات “الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم”، على أن تتم سرعة تحديد الجانبين المصري والسوداني في فريق العمل المشترك لإعادة إعمار السودان، والذي تم الاتفاق على تشكيله في فبراير الماضي.

كما أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة في عدة محاور، بحيث يشمل ذلك الإسراع بعقد ملتقى الأعمال المصري – السوداني الثاني خلال العام الجاري، واللجنة التجارية المشتركة في القاهرة، وإتمام زيارة وفد من وزارة الاستثمار السودانية إلى القاهرة؛ لنقل التجربة المصرية في مجال الاستثمار.

من جانبه، أعرب الدكتور كامل إدريس، عن تقديره للعلاقات المصرية السودانية، والدعم المصري للسودان، وطلب نقل تحيات وتقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، لأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الدعم المتواصل للسودان في العديد من المجالات.

وأشار الدكتور كامل إلى خُطط وجهود إعادة الإعمار المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، منوهاً لما يتطلبه ذلك من توطيد التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الشقيقة لبدء مرحلة إعادة الإعمار، ومن بين هذه الدول الشقيقة مصر، للاستفادة من خبراتها في مجال مشروعات البنية التحتية، والعمران، متطلعاً لاستقبال الدكتور مدبولي في الخرطوم قريباً.

