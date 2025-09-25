هل الحرية الفردية تهدد قيم المجتمع المحافظ؟

تعتبـر الحرية الفردية من أبرز القيــم التي ينادي بها الفكر الحديث، حيث تعطي الإنسان حق الاختيار في أسلوب حياته، معتقداته، وطريقة تعبيره عن نفسه، فيرى المجتمع المحافظ أن هذه الحرية قد تشكل تهديدا لقيمه المستقرة وعاداته المتوارثة عبر الأجيال، وهنا يبرز السؤال الجدلي: هل الحرية الفردية تقوض ثوابت المجتمع المحافظ أم أنها وسيلة لتطوره وتجدده؟

من وجهة نظر المحافظين، الحرية الفردية حين تمارس بلا ضوابط قد تؤدي إلى انفلات أخلاقي، وتفكيك الروابط الأسرية، وتراجع مكانة القيم الدينية والاجتماعية التي تشكل العمود الفقري لهوية المجتمع، فهم يعتبرون أن التمسك بالعادات والتقاليد ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو صمام أمان يحفظ الاستقرار والانسجام الداخلي ويمنع دخول الأفكار الغريبة التي قد تربك البناء القيمي.

في المقابل، يطرح أنصار الحرية الفردية رؤية مغايرة، فهم يرون أن المجتمع المحافظ لن يتمكن من مواجهة تحديات العصر إذا ظل حبيسا لقوالب قديمة لا تسمح بالتغيير، فالحرية بحسب رأيهم ليست بالضرورة تهديدا، بل هي وسيلة تمنح الأفراد القدرة على الإبداع، وتفتح المجال أمام التنوع الفكري والثقافي، كما أنها تحمي الحقوق الشخصية من التسلط أو الاستغلال باسم «القيم»، وبذلك يمكن اعتبارها رافعة لتطوير المجتمع، لا معولا لهدمه.

وبالإضافة إلى ذلك يشير الواقع إلى أن المعضلة ليست في الحرية الفردية نفسها، بل في كيفية ممارستها ضمن سياق اجتماعي واضح، الحرية إذا اقترنت بالمسؤولية والوعي، يمكن أن تعزز قيم المجتمع وتمنحه مرونة لمواجهة التغيرات، أما إذا مورست بشكل مطلق، بعيدا عن الاعتبارات الأخلاقية والدينية، فإنها قد تؤدي بالفعل إلى صدام مع قيم المجتمع المحافظ.من هنا يبدو أن الحل يكمن في إيجاد توازن بين الحرية الفردية وحماية الهوية المجتمعية، فلا إفراط يفرغ المجتمع من ثوابته، ولا تفريط يكبل الأفراد ويمنعهم من التطور، بل هو عقد اجتماعي جديد يقوم على الاحترام المتبادل، حرية الفرد تنتهي عند المساس بقيم الجماعة، وقيم الجماعة بدورها لا تتحول إلى قيود خانقة تكبت إمكانيات الفرد.

في النهاية، السؤال لا ينبغي أن يكون، هل الحرية الفردية تهدد المجتمع المحافظ؟ بل كيف يمكننا أن نصوغ نموذجا يحقق الانسجام بين الحرية والقيم، ليكون المجتمع أكثر توازنا وقدرة على الاستمرار؟

سميرة يوسف الكندري – الأنباء الكويتية

