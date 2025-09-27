العرب والأفارقة يتجاهلون صلاح في جائزة الكرة الذهبية

لم يحظَ النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بدعم كامل من قبل الصحافيين العرب والأفارقة الذين صوتوا في جائزة الكرة الذهبية 2025 والتي نالها الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان.

وحصل قائد منتخب مصر على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو أفضل مركز يناله في ترتيب الجائزة، فيما حصد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، متفوقا على أقرب ملاحقيه الإسباني لامين يامال، والبرازيلي فيتينا، نجمي برشلونة الإسباني وسان جيرمان على الترتيب.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن تفاصيل الأصوات التي منحت الكرة الذهبية إلى ديمبلي.

ويتم منح الجائزة المرموقة من خلال نظام تصويت مزدوج، أولا يضع صحافيون من “فرانس فوتبول” و “ليكيب” قائمة مشتركة مختصرة تضم 30 مرشحا، بعد ذلك، يختار صحافي واحد من أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أفضل 10 لاعبين بالترتيب من القائمة المختصرة، ويُمنح اللاعبون العشرة 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و2 و1 نقطة بناء على الترتيب.

إذا كان اللاعبون متعادلين في النقاط، يتم فصلهم بعدد أصوات المركز الأول التي حصلوا عليها، إذا كانت متساوية أيضا، يتم اللجوء إلى عدد أصوات المركز الثاني، وهكذا.

وبحسب الأصوات التي كشفت عنها “ليكيب” عبر موقعها الإلكتروني، وضع 4 صحافيين من الدول العربية والإفريقية النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول، وهم صحافيون من مصر والبحرين والأردن إضافة إلى جنوب إفريقيا.

للمرة السادسة.. الكرة الذهبية تدير ظهرها لصلاح

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة المرموقة للمرة السادسة في مشواره مع الساحرة المستديرة، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع ليفربول في الموسم الماضي.

وكان من الممكن أن يحصل صلاح على مركز متقدم في جائزة الكرة الذهبية 2025 حال وضعه ضمن أفضل 3 خيارات بالنسبة للإعلاميين المصوتين من الدول العربية الأخرى.

بخلاف مصر والبحرين والأردن، الذين وضعوا صلاح في المرتبة الأولى، اختار إعلاميان فقط من عمان وسوريا صلاح ضمن المركز الثلاثة الأولى، إذ وضعاه ثانيا وثالثا بالترتيب، بينما جاء خارج أول 3 خيارات بالنسبة للإعلاميين العرب الآخرين.

ووضع الإعلامي من الجزائر صلاح سادسا، واختاره صحافي الإمارات سابعا، وكذلك السعودية، وخامسا بالنسبة للعراق وفلسطين وتونس، ورابعا في ترشيحات المغرب.

بينما تجاهل الصحافيون من قطر والكاميرون وكاب فيردي وغينيا الاستوائية وأوغندا النجم المصري ولم يضعوه في قائمة أفضل 10 لاعبين.

وبالنسبة للدول الإفريقية، وضع الصحافي من بنين صلاح في المركز السادس في قائمته، وتواجد هداف ليفربول تاسعا في قائمة ممثل أنغولا، وعاشرا بالنسبة لإعلامي بوركينا فاسو، وثامنا في ترشيحات كوت ديفوار، ورابعا بالنسبة للصحافي من غانا، وسادسا للغابون وغينيا، أما الصحافي من مالي وضعه ثالثا، وثانيا بالنسبة لموزمبيق، وفي نيجيريا تم اختيار صلاح ثالثا، وثامنا بالنسبة للكونغو الديمقراطية، وخامسا للسنغال وزامبيا.

وقاد (الفرعون المصري) ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

كما احتكر صلاح الجوائز الخاصة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أيضا، عطفا على أدائه المذهل مع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، مما أنعش آماله في إمكانية تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية لأول مرة.

وفاز صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبصفة عامة، ساهم صلاح في تسجيل 57 هدفا لليفربول خلال 52 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات خلال موسم 2024 – 2025.

وحصل (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، على جائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب البريطانيين، بالإضافة إلى (درة الجوائز) في كرة القدم الإنجليزية وهي جائزة أفضل لاعب بإنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، للمرة الثالثة في مشواره الكروي، ليصبح أكثر لاعب في التاريخ يحصل على تلك الجائزة.

وعلى الصعيد الدولي، قاد صلاح منتخب مصر في الموسم الماضي للتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بالمغرب أواخر العام الحالي، كما بات منتخب (الفراعنة) قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، حيث يحتاج للحصول على نقطتين فقط من مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة أمام مضيفه منتخب جيبوتي وضيفه منتخب غينيا بيساو الشهر القادم لحجز مقعد في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

