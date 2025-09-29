بمكالمة من واشنطن.. نتنياهو يعرب عن أسفه لانتهاك سيادة قطر

كشف البيت الأبيض، الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن “أسفه العميق” لانتهاك السيادة القطرية ومقتل جندي قطري في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف قادة حماس في الدوحة.

وقال البيت الأبيض في بيان: “أجرى الرئيس دونالد ترامب اليوم اتصالا هاتفيا ثلاثيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني”.

وتابع: “أعرب الرئيس عن رغبته في إعادة العلاقات الإسرائيلية القطرية إلى مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات وسوء الفهم المتبادل”.

وأكمل: “قبل القادة اقتراح الرئيس بإنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التنسيق، وتحسين التواصل، وتسوية الخلافات، وتعزيز الجهود الجماعية لمنع التهديدات. وأكدوا التزامهم المشترك بالعمل معاً بشكل بنّاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع البناء على العلاقات الطويلة الأمد التي تربطهم بالولايات المتحدة”.

وأضاف البيت الأبيض: “كخطوة أولى، أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن أسفه العميق لقتل جندي قطري عن غير قصد في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على أهداف تابعة لحماس في قطر”.

وتابع: “كما أعرب عن أسفه لانتهاك إسرائيل السيادة القطرية باستهدافها قيادة حماس خلال مفاوضات تحرير الرهائن، مؤكداً أنها لن تشن مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل”.

وبحسب البيان: “رحّب رئيس الوزراء القطري بهذه الضمانات، مؤكدًا استعداد قطر لمواصلة المساهمة الفعّالة في الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن التزامه بالمثل”.

كما ناقش الزعيمان، بحسب البيان “مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة، وآفاق شرق أوسط أكثر أمنًا، والحاجة إلى مزيد من التفاهم بين بلديهما”.

وكان مراسل موقع “أكسيوس” الأميركي أفاد، الإثنين، بأن نتنياهو تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر واعتذر عن المساس بسيادة قطر في الهجوم على الدوحة.

وأعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم، وذلك بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نبأ الاعتذار لوكالة رويترز.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بوصول بعثة قطرية رفيعة من الدوحة إلى واشنطن لإتمام الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد ذلك.

وأعرب الرئيس الأميركي أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض عن ثقته البالغة بالتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “لدى استقبال ترامب لنتنياهو عند مدخل البيت الأبيض، سئل عمّا إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، أجاب بالإيجاب”.

وأشار ترامب إلى أنه “واثق جدا” بشأن التوصل لاتفاق، حسب ما نقلت وكالة فرنس برس.

وكشف موقع أكسيوس في وقت سابق أن ترامب “يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما الإثنين”.

سكاي نيوز