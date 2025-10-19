وزارة المالية بالنيل الأبيض تنظم عروضاً مسرحية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني

في إطار البرنامج المصاحب للورشة التنويرية للدفع الإلكتروني والتحصيل “إيصالي”، التي تنظمها وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض في الفترة من 19-20 من أكتوبر الجاري، تواصلت اليوم العروض المسرحية “الجوالة” التي تنفذها مجموعة من الفرق المسرحية بمشاركة البنوك التجارية بغرض نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعريف الجمهور بطرق استخدام التطبيقات البنكية والتحويلات بين البنوك إلكترونياً وفتح الحسابات المصرفية.

وحظيت العروض المسرحية، التي حضرها عدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، بمتابعة ومشاركة كبيرة من الجمهور، وأجاب منسوبو البنوك التجارية على أسئلة واستفسارات الجمهور.