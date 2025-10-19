منظمة من أجل السودان تدعم القطاع الصحي بمعدات طبية بقيمة مليون دولار

دشن وكيل وزارة الصحة الإتحادي اليوم المعدات الطبية السويسرية المقدمة عبر منظمة من أجل السودان وذلك بحضور وزير الصحة باقليم دارفور ومدير هيئة الموانئ البحرية وممثل العون الإنساني .

ويأتي ذلك في إطار دعم َالنظام الصحي السوداني وتعزيز قدراته في تقديم الخدمة العلاجية وتأكيداً على الشراكة الدولية في المجال الإنساني والصحي.

وشكر الوكيل منظمة من أجل السودان على هذا الدعم السخي الكبير للصحة ممثلا في أجهزة تشخيصية ومعدات طبية قيمة وقال لاشك ان هذا الدعم يعمل على تحسين الأوضاع الصحية في القطاع الصحي والذي تأثر كثيرا بفعل انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة الذي دمرت كل المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات الإنسانية.

وناشد السودانيين خارج وداخل السودان ان يحذوا حذو هذه المنظمة من أجل بناء نظام صحي فاعل قادر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

وقال إن النظام الصحي في الفاشر شهد دمار كبير جدا في المستشفيات والمراكز التي تقدم الخدمة العلاجية بشكل متعمد من هذه المليشيا التي قصدت تدمير القطاع الصحي في الفاشر كاشفا ان المنظمة ووزارة الصحة الاتحادية تعطي الأولوية بتخصيص معدات لمستشفى الفاشر لما لحقه من ضرر وتدمير وخراب.

وشكر مبادرة فك حصار الفاشر للمجهود الكبير من أجل توفير الغذاء مرسلا التحايا لأبناء السودان في الخارج لدعمهم التكايا مشيرا ان هذا ديدن اهل السودان ولهم إرث كبير في مجال التكافل والتعاضد، مناشدا السودانيين ان يستمروا في تطوير هذه التجارب في العمل الإنساني والمجتمعي من أجل تحسين الأوضاع في الجانب الصحي والوقوف مع أهلنا الذين يعانون حصار المليشيا المتمردة والانتهاكات.

من جهته، أوضح نادر العبيد، ممثل منظمة أنا السودان، أن الشحنة تضم 70 جهازًا طبيًا تشمل معدات للقلب، وأجهزة أوكسجين، وأدوات للبتر الصناعي، تم التبرع بها من ثلاث مستشفيات سويسرية.

وأشاد بالتعاون الكبير من الجهات الصحية السودانية، التي قدمت التسهيلات اللازمة لوصول الشحنة، إلى جانب الدعم المعنوي والتشجيع المستمر.

سونا