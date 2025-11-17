خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن الوضع الصحي في قطاع غزة ما زال مأساوياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النقاط الطبية المقامة حديثاً خرجت عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، خليل الدقران، في بيان، إن «الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساوياً جراء عدم التزام الجيش الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار».

وأوضح أن «إسرائيل تواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة لمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج».

وأشار المسؤول الصحي إلى منع إسرائيل خروج 16 ألفاً و500 مريض ومصاب من قطاع غزة للعلاج بالخارج، رغم جهوزية أوراقهم الرسمية وتحويلاتهم الطبية. وأكد الدقران على أن النقاط الطبية التي تم إنشاؤها لتقديم الخدمة الصحية للأهالي خرجت عن الخدمة، بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام من قوة الرياح».

وطالب الدقران المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والإسراع في إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد البناء إلى قطاع غزة.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، تتأثر الأراضي الفلسطينية، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار ورياح، ما تسبب بغرق الآلاف من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع.

وحذر الدقران من خطر انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة مع حلول فصل الشتاء وعدم وجود مأوى آمن للنازحين.

ولفت إلى أن «هذه المخاطر تتزايد مع انتشار التلوث الناجم عن اختلاط المياه العادة بالمياه الصالحة للشرب».