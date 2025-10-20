كشفت الفنانة السعودية, الشابة زينة عماد, عن إحيائها حفل في العاصمة السودانية الخرطوم, قبل عدة سنوات حضره جمهور غفير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكرت المطربة السعودية, أن حفلها في السودان, حضره حوالي 5 ألف شخص. وعن ردة فعل الجمهور حول الحفل كشفت زينة عماد, عن أن شخص ذكر لها أنها سودانية, مؤكدة أن هذا إطراء جميل يدل على إتقانها الغناء السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السعودية زينة عماد: (أحييت حفل في الخرطوم حضره 5 ألف شخص وأحدهم قال لي أنك سودانية وهذا إطراء حلو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.