سيبقى الجيش السوداني صمام أمان هذا البلد.. نقطة ارتكازه وحجر الزاوية عندما تتوه الدروب وتغطي العتمة الطرق.. ■ محبة الشعب السوداني لجيشه راسخة في القلوب ومختلطة بمشاش العظم.. ■ التضحيات الأسطورية التي قدمها ويقدمها الضباط الأوفياء والجنود المجهولون بالجيش السوداني لن تضيع تحت طاولات المفاوضات الغامضة ولا التواصل خلف خطوط الهاتف المشفرة.. ■ لن تضيع تضحيات الأوفياء والمخلصين.. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

