ما وقع في بارا يضع تحدياً جديداً أمام الشعب والجيش السوداني

ستعود بارا بإذن الله عزيزة كما عادت من قبل بحول الله ثُمّ بعزم وتضحيات الرجال. ■ إنها الحرب، كر وفر. لن تهنأ مليشيا وعصابات التمرد بأي منطقة أو مدينة دنستها أقدامها الملطخة بدماء الأبرياء والضحايا. ■ ستُدحر عصابات آل دقلو وستخرج صاغرة بحول الله. ■ ما وقع في بارا اليوم يضع تحدياً جديداً أمام الشعب والجيش السوداني لشحذ الهمم والعزم لمواصلة طريق معركة الكرامة. ■ الحرب لم تنتهِ بعد. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

