انقلب السحر على الساحر.. لامين جمال يعيش كابوسا في البرنابيو

تحولت أمسية الكلاسيكو في ملعب “سانتياغو برنابيو” إلى كابوس حقيقي بالنسبة للموهبة الإسبانية لامين جمال، الذي وجد نفسه هدفا لغضب وسخرية لاعبي ريال مدريد بعد أداء باهت وخسارة قاسية لبرشلونة.

لامين جمال بين التصريحات والأداء الضعيف

جمال، الذي أشعل الأجواء قبل اللقاء بتصريحاته النارية، قال خلال بث مباشر مع المذيع إيباي لانوس إن ريال مدريد “يسرق ويشتكي طوال الوقت”، وهي تصريحات لم تمر مرور الكرام داخل غرفة ملابس النادي الملكي.

وبدلا من أن تؤذي لاعبي الريال أعطتهم حافزا إضافيا لتقديم رد قوي على أرض الملعب.

وفي الكلاسيكو الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1، كان لامين بعيدا تماما عن مستواه، إذ فشل في ترك أي بصمة هجومية، وظهر بأداء متواضع على مدار 90 دقيقة في أداء وُصف من قبل الصحف الإسبانية بأنه “مباراة للنسيان” للنجم الشاب، الذي نال تقييما قاسيا بلغ 2 من أصل 10 من وسائل إعلام إسبانية.

سخرية فينيسيوس ورد بيلينغهام

وخلال اللقاء، لم يتردد داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في السخرية من جمال، حيث قال له فينيسيوس بلهجة حادة “التمريرات الخلفية فقط، فقط التمريرات الخلفية”، في إشارة إلى عجزه عن التقدم نحو المرمى قبل أن تتصاعد التوترات بعد صافرة النهاية عندما اقترب أكثر من لاعب مدريدي من لامين في النفق المؤدي لغرف الملابس.

وجاء الرد الأقوى من جود بيلينغهام، نجم اللقاء الأول، الذي صنع الهدف الأول لمبابي وسجل هدف الفوز بنفسه. إذ نشر عبر حساباته الرسمية صورا من المواجهة مرفقة بعبارة مختصرة ولاذعة “الحديث مجاني”، متبوعا بعبارة “هلا مدريد دائما”، في رسالة واضحة المعالم، موجهة مباشرة إلى الدولي الإسباني تؤكد أن الرد الحقيقي والفعال على أرض الملعب.

الجزيرة