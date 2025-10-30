قرر تحالف “صمود” تكثيف الاتصالات بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع للتعجيل بإقرار هدنة إنسانية شاملة في كل أرجاء البلاد، وحشد جهود السودانيين داخل وخارج السودان لتفعيل العمل الجماهيري الرافض للحرب والداعي للسلام العادل والدائم.

وأعلن عن تعزيز التواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في كافة مناطق النزاع.

العربية_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

