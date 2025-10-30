إن ما يُروّج له حول إستهداف زريبة الشيخ البرعي ليس سوى محاولة مكشوفة من ميليشيا آل دقلو الإرهابية لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين في مناطق عدة من السودان ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام والتغطية علي تلك الجرائم ..

نؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تستهدف دور العبادة أو التجمعات المدنية تحت أي ظرف، وهي دوماً ملتزمة بقواعد الإشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنساني ..

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة :يُروّج له حول إستهداف زريبة الشيخ البرعي ليس سوى محاولة مكشوفة من ميليشيا آل دقلو الإرهابية لصرف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.