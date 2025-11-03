افتتاح مركز لاستخراج الشهادة الثانوية بأمدرمان

اعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية عن افتتاح مركز لاستخراج الشهادة الثانوية بأم درمان وذلك من أجل تسهيل الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم.

وقال الأستاذ عماد الدين عبد القادر أحمد مدير المركز أن افتتاح هذه المركز سيمكن الطلاب وأولياء الامور من استخراج الشهادة الثانوية للعام 2024م والأعوام السابقة واصفاً المركز بأنه متكامل يقوم باستخراج الشهادات الثانوية وثوثيقها، بجانب توثيق النتائج الصفية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. كما يقوم بمعادلة الشهادات العربية والأجنبية التي تأتي من الدول الأخرى حيث يتم معادلتها وتحديد الصف الذي يُقبل به الطالب .

واكد عماد ان وزارة التعليم والتربية الوطنيه تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات التي تخدم الطلاب حيث جاء هذا العمل تعزيزا لجهود لجنة التعليم برئاسة د. التهامي الزين حجر وزير التعليم مشيرا الي ان هذه اللجنة منبثقة من اللجنة العليا لتهيئة ولاية الخرطوم لعودة المواطنين. حيث يخدم هذا المركز مواطني ولاية الخرطوم والولايات المجاورة لها.

سونا