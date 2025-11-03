مليشيا الدعم السريع تحقق مع الصحفي معمر إبراهيم بتهمة إشانة السمعة

قالت مليشيا الدعـم السريـع أنها تحفظت على الصحفي معمر إبراهيم في الفاشر،، وأنها تحقق معه الآن بتهمة إشانة سمعة وتم التأكد من أنه غير محايد بوصفه لمليشيا الدعـم السريـع بالجنـجويد.

وأوضحوا أن على الصحفيين ان لا يوصفوا الدعـم السريـع بالجنجويد،، وأضاف الناطق الرسمي للتمرد أن الصحفي بصحة جيدة وتواصل مع أسرته،، وأضاف أنه اعترف بميوله لجيش الحركة الاسلامية على حد قوله،، وسيجري اطلاق سراحه في القريب العاجل حال موافقة القيادة.

وأوضح الصحفي معمر إبراهيم انه تم نقله إلى نيالا وأنه بحالة جيدة.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

