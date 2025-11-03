الهلال الأحمر السوداني: متطوعون ظهروا في فيديو وهم يُضربون قُتلوا

كشفت مسؤولة في الهلال الأحمر السوداني اليوم الاثنين، أن ثلاثة من المتطوعين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتعرضون للضرب من رجل يرتدي زيا عسكريا كانوا ضمن من قتلوا في وقت لاحق.

وأضافت أن الواقعة تسلط الضوء على ضرورة احترام العاملين في المجال الإنساني.

وأكدت عايدة السيد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني لرويترز أن ثلاثة ممن ظهروا في الفيديو كانوا ضمن خمسة قتلوا في وقت لاحق.

وذكرت أنهم كانوا ضمن مجموعة أكبر من المتطوعين الذين احتجزوا ليكونوا رهائن، لكن بعضهم تمكن من الفرار وكان من بينهم اثنان قفزا من مركبة وهي متحركة ولا يزالان مفقودين.

وأضافت في مقابلة من بورتسودان “نحن هنا في السودان لمساعدة الشعب السوداني في هذا الصراع المأساوي، وبالتالي نتمنى أن يحترم الجميع الهلال الأحمر السوداني”.

فيما لم تحمل عايدة أي جهة المسؤولية، وأحجمت عن التعليق على ما إذا كان أحدث القتلى قد أعدموا.

آلاف النازحين

وقالت عايدة إن فرقها من مدينة الفاشر في غرب إقليم دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصلت بأمان إلى مليط وطويلة. لكنها عبرت عن قلقها على آلاف المدنيين النازحين الآخرين.

وأردفت تقول “سيموتون من الجوع والعطش لو فروا من طريق الصحراء”.

وذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأسبوع الماضي أن خمسة من العاملين في توزيع الغذاء بمدينة بارا في ولاية شمال كردفان بوسط البلاد قتلوا أثناء سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المنطقة الأسبوع الماضي. وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعامل مع الوفيات على أنها عمليات إعدام محتملة بعد إجراءات موجزة، في ظل تقارير عن انتهاكات خطيرة في المنطقة وغيرها من الأماكن التي استولت عليها قوات الدعم السريع في الأسابيع القليلة الماضية.

فيديو متداول

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يستجوب المتطوعين، الذين كانوا يرتدون سترات حمراء، ويضربهم بالعصي مرارا ويتهم أحدهم بأنه جندي.

وفقد الهلال الأحمر السوداني 21 عاملاً حتى الآن في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف العام. ونفت قوات الدعم السريع اتهامها بتنفيذ عمليات إعدام بعد إجراءات موجزة، ووصفت في وقت سابق الروايات عن عمليات القتل بأنها “تضخيم إعلامي” من الجيش والمقاتلين المتحالفين معه.

