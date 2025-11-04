ابرز مخرجات مجلس الامن والدفاع بحسب مصادر

الشكر لكل من قدم مبادرة لاحلال السلام بالسودان والشكر للولايات المتحدة والممثل الخاص للرئيس ترامب

لا أي هدنة إذا لم تخرج المليش-يا من المدن التي دخلتها وجمع سلاحها وتجمعيها في معسكرات محددة

استمرار الاستنفار والتعبئة العامة لكل الشعب

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل.. لا أي هدنة إذا لم تخرج المليشيا من المدن التي دخلتها وجمع سلاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.