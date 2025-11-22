شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني في حفل خاص وأموال النقطة تغمرها وتغطي أرض المسرح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, بإحدى المدن السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة فهيمة, تغني وأموال النقطة تغمرها وتغطي أرض المسرح في لقطة أثارت سخرية الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

