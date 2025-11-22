خطفت مطربة سودانية, معروفة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بجمالها الملفت بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة نسرين هندي, بنشر الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي. وكتبت الفنانة التي شاركت في عدد من نسخ برنامج “أغاني وأغاني”: (الأيام دي قاعدة أجرب الحجاب كتير بيني وبين نفسي ..أدعوا لي ربنا يهديني وأقدر أخطو الخطوة دي في أقرب وقت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. مطربة سودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وتسحر المتابعين بجمالها الملفت بالحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.