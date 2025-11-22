شاهد بالفيديو.. “مُقلد” الفنانة إنصاف مدني يدشن ظهوره الأول بحفل داخل “كافيه” بالقاهرة

دشن الفنان السوداني, الصاعد يوسف مدني, ظهوره الرسمي الأول عبر حفل غنائي أحياه بكافيه بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو الفنان الذي اشتهر بتقليد المطربة إنصاف مدني, وهو يغني داخل الكافيه بإحدى أغنيات المطربة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

