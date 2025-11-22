شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تحتفل بفوز الهلال بموسيقى إحدى أغنياتها وتعلق: (ما عندي علاقة بالكورة خالص)

شاركت المطربة السودانية, الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي شاركته سلطانة الطرب, جاء بعد نهاية مباراة الهلال, ومولودية الجزائر, والتي كسبها ممثل السودان, بهدفين مقابل هدف. الفيديو الذي شاركته المطربة, جاء فيه هدف اللاعب عبد الرؤوف, مع موسيقى إحدى أغنياتها, وهو ما جعل الفنانة الشهيرة تقوم بمشاركته. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ظن عشاق كرة القدم أن الفيديو احتفالاً من السلطانة بفوز الهلال, لكن المطربة ردت على المعلقين: (ما عندي علاقة بالكورة خالص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

