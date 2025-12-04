وزير الداخلية يترأس إجتماع تنسيق جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

واوضح وزير الداخلية خلال اللقاء الى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة النظامية للحد من عمليات تهريب المخدرات والتى تستخدم فيها أساليب متطورة تتطلب تنسيق وتعاون للحد من هذه الأساليب ، فضلا عن تطوير الخطط والبرامج لمجابهة كافة عمليات التهريب التى تستهدف الشعب السودانى وقدراته وإقتصاده ، داعيا الى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة والشقيقة للحد من إنتشار المخدرات وضبط المهربين وتقديمهم للعدالة ، كاشفا عن تقديم الدعم اللازم للخطط والبرامج الخاصة بمنع ومكافحة المخدرات.

اللواء شرطة د/ محمد احمد الامين مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكد أن المخدرات أفة من آفات العصر تستأصل الطاقة البشرية وهى حرب خفية يقوم بها ضعاف النفوس داخل المجتمع مما يتطلب تنسيق كافة الجهود والجهات لمحاربة هذه الافة وإستئصالها من المجتمع لخطورتها فى تدمير عقول الشباب والإقتصاد الوطنى

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع ضم قائد منطقة البحرالأحمر العسكرية ومدير عام قوات الجمارك ومدير شرطة ولاية البحرالأحمر ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير المكتب التنفيذى للوزارة بجانب مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بقوات الجمارك وممثل النيابة العامة وممثل نيابة مكافحة التهريب.

المكتب الصحفي للشرطة