والي كسلا: حرب مليشيا أسرة دقلو القت بظلالها على المعاقين وزادت أعدادهم

أكد والي ولاية كسلا، اللواء (م) الصادق محمد الأزرق ان الحرب التي شنتها مليشيا أسرة دقلو المتمردة وأعوانها القت بظلالها على كافه الشرائح خاصة الاشخاص ذوي الاعاقه وزادت من أعدادهم. وحيا سيادته لدى مخاطبته الاربعاء الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقه تحت شعار نحو مجتمع شامل الذي نظمه مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بكسلا، حيا الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة والقوات المسانده لها. وشدد الوالي على أهمية العمل كحكومات ومنظمات لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات والقطاعات كافة. واكد، اهتمام حكومته بدعم وإسناد الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجه مؤسسات الولاية بأن تكون أبوابها مشرعة لتلبية حقوقهم واحتياجاتهم وتطوير مهاراتم والاهتمام بتدريبهم. وقال الأزرق ، إن الإعاقة ليست عيباً أو جريمة، بل هي ابتلاء، وأكد ضرورة التعامل مع هذه الشريحة بنفس طيب ومساواتهم في الحقوق والواجبات. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

