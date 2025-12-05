شاهد بالفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تخطف الأضواء في حفل زفافها بوصلة رقص رومانسية مع عريسها على طريقة “سلو” على أنغام أغنية خاصة قدمتها لها زميلتها صباح عبد الله

اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بحفل زفاف الفنانة الشابة ريماز ميرغني, الذي أقيم أمس الجمعة, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل فيسبوك, صور ومقاطع فيديو من حفل المطربة. نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, ظهرت في إحدى المقاطع المتداولة وهي ترقص مع عريسها على طريقة “سلو”, على أنغام أغنية خاصة قدمتها لها زميلتها الفنانة صباح عبد الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

