شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تتألق في جلسة “أوت دور” زفافها وعريسها “يُقبل” رأسها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب صد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع المتداول لاستعدادات عروس الموسم الفنانة ريماز ميرغني, لحفل زفافها الأسطوري. وجاء الفيديو عبر مقطع “أوت دور”, للعروس الفنانة مع عريسها “مؤيد”, وظهرت ريماز ميرغني, بإطلالة ملفتة بالزفاف الأنيق الذي خطفت به الأضواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

