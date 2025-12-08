شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة من “الجيم”

عادت المودل السودانية, المثيرة للجدل هديل إسماعيل, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة تم تناقلها على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت هديل, في الصور بعد أدائها تمارين رياضية بإحدى صالات “الجيم”, وسط تعليقات انقسمت ما بين منتقدة وساخرة ومتغزلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

