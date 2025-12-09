دخول مليشيات وعصابات التمرد إلي حقول هجليج النفطية يفرض تحدياً جديداً علي الشعب والجيش السوداني في معركته ضد التخريب والتدمير الممنهج الذي تقوده دول وأذرع خارجية تستخدم المليشيا المجرمة كمخلب قط ..

■ استباحة عصابات التمرد لهجليج يضع موقف حكومة جنوب السودان من حرب المليشيا علي المحك .. هل ستقف دولة الجنوب متفرجة علي تخريب المليشيات لعصب وشريان الجنوب الأهم في دورة حياته الاقتصادية أم تتخذ موقفاً يأخذ في بعين الجد ما كان يحذر منه السودان منذ سنوات ..

■ دخول مليشيات التمرد حقول هجليج يكذّب إدعاءاتها المشروخة بدخولها في هدنة بات مؤكداً أنها لاتملك من أمرها شيئاً ..

■ من يقفون وراء تخطيط استباحة هجليج هم ذاتهم الذين يقفون خلف الخطة طويلة المدي لخنق السودان وتشتيت ونهب ثرواته ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد