مقتل فنان الدعم السريع إبراهيم إدريس صاحب الأغنية الشهيرة “كروزر الحوامة” في معارك كردفان وصفحات المليشيا تنعيه وتصفه بالبطل

لقي فنان الدعم السريع, الشهير إبراهيم إدريس, مصرعه إثر اشتباكات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع, بمناطق كردفان, غربي السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نقل إعلاميون, ونشطاء بارزون خبر مقتل الفنان الذي كان يدعم مليشيا الدعم السريع بأغنياته. صفحات الدعم السريع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نعت الفنان الذي اشتهر بأغنية “كروزر الحوامة”, ووصفته بالشهيد والبطل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

